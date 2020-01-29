«Енисей» проиграл турецкому клубу «Пинар Каршияка» в матче Кубка Европы FIBA Встреча прошла в Красноярске.

Баскетболисты «Енисея» уступили игрокам турецкого клуба «Пинар Каршияка» в матче группового этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA).

Поединок завершился со счетом 96:73 (24:17, 20:19, 29:12, 23:25) в пользу гостей.

Таким образом, россияне проиграли четвертый матч кряду. В заключительной встрече группы L им предстоит сыграть с голландским «Лейденом», которая состоится 5 февраля.