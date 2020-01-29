«Нижний Новгород» обыграл турецкий «Газиантеп» в Лиге чемпионов ФИБА Нижегородский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

Матч 13-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» – «Газиантеп» завершился со счетом 89:64 (27:16, 20:14, 23:11, 19:23).

Защитник нижегородцев Артем Комолов набрал 19 очков. У разыгрывающего Брэндона Брауна дабл-дабл – 12 очков и 12 передач. В составе турецкого клуба больше всех очков набрал сербский нападающий Стеван Еловац – 18.

«Нижний Новгород» еще до выхода на паркет получил путевку в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА благодаря тому, что вчера греческий «Перестери» со счетом 78:75 обыграл немецкий «Бамберг».

«Нижний Новгород» занимает третье место в группе C, выиграв 8 матчей из 13. «Газиантеп» находится на седьмой позиции, одержав лишь 3 победы в 13 играх.

Четыре лучшие команды группы C испанский «Тенерифе», чешский «Нимбрук», российский «Нижний Новгород» и греческий «Перестери» уже гарантировали себе места в плей-офф.

В заключительном туре нижегородцы 4 февраля сыграют в гостях с латвийским ВЭФом.

Жеребьевка 1/8 финала состоится после завершения группового этапа, а матчи первого раунда плей-офф проведут в марте.

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» дошел в Лиге чемпионов ФИБА до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступил бельгийскому клубу «Антверп Джайантс».