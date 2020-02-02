Алексей Швед: Брайант много сделал для баскетбола и мог сделать еще больше Защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что ему очень жаль погибшего в авиакатастрофе пятикратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта.

- Очень жалко. Очень уважал этого человека. Очень грустно терять человека, который уже много сделал для баскетбола и мог сделать еще больше. Очень грустно, - приводит слова Шведа «РИА Новости».

Отметим, что матчи Единой лиги ВТБ в субботу и воскресенье начинаются с минуты молчания в память о Брайанте.

Напомним, что 26 января Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших также была 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.