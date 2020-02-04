Димитрис Итудис: Знаем, что представляет собой «Эфес» и ожидаем сложного матча ЦСКА сыграет дома с «Анадолу Эфес» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом».

«Начинаем «двойную» неделю встречей с лидером турнирной таблицы, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – У них хорошая команда, отлично укомплектована на каждой позиции. Мы знаем, что представляет собой «Эфес» и ожидаем сложного матча».

Напомним, «Анадолу Эфес» одержал 19 побед и лидирует в турнирной таблице Евролиги. У ЦСКА на три победы меньше и второе место.

В четверг действующие чемпионы проведут второй матч на этой неделе – в гостях с «Олимпиакосом».

Матч ЦСКА – «Анадолу Эфес» пройдет 4 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры – 22:00 (мск).