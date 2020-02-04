Литовец Кайрис стал новым тренером «Автодора» В прошлом 42-летний специалист работал с «Калевом» и «Цмоки-Минск».

БК «Автодор» на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. До конца следующего сезона-2020/21 с саратовской командой будет работать 42-летний литовец Дональдас Кайрис. Также в тренерский штаб войдет 40-летний грек Георгиос Дедас.

💣ДОНАЛЬДАС КАЙРИС ВОЗГЛАВИЛ «АВТОДОР»✍🏻

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Новым главным тренером «Автодора» стал Дональдас КАЙРИС. С 42-летним литовским 🇱🇹 специалистом подписан контракт до конца сезона-20/21. В тренерский штаб войдет 40-летний греческий 🇬🇷 ассистент Георгиос ДЕДАС.

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Кайрис ранее работал уже работал с двумя клубами Единой лиги ВТБ – белорусским «Цмоки-Минск» (2013-14) и эстонским «Калевом» (2017–2019).

В минувшем сезоне литовец во второй раз подряд выиграл с таллиннским клубом титул чемпиона Эстонии, а также завоевал бронзовые медали Объединенного чемпионата Латвии и Эстонии и стал первым тренером в истории, кому удалось вывести «Калев» в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Команда Кайриса заняла седьмое место в регулярном чемпионате, выиграв 14 игр из 26, но в четвертьфинале в трех матчах уступила казанскому УНИКСу.

«Очень рад оказаться в Саратове, – заявил Кайрис. – Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность возглавить и тренировать «Автодор». Видел не так много матчей команды в этом сезоне, однако очевидно, что многое в ее игре требует изменений. Важно, что у нас будет на это время, но для этого придется много трудиться. Моя задача – усердно работать и приложить все усилия, чтобы выжать из этой команды и этих игроков максимум».

В нынешнем сезоне Кайрис и Дедас входили в тренерский штаб Кестутиса Кемзуры в греческом «Олимпиакосе». Ранее новый главный тренер «Автодора» возглавлял «Энерга Чарни» (Слупск, Польша), «Днепр-Азот» (Украина) и АСК (Рига, Латвия), а также работал ассистентом в мужской сборной Литвы, российских клубах ЦСКА, «Химки», «Локомотив-Кубань» и литовском «Летувос Ритас».

Сегодня «Автодор» объявил о разрыве контракта с 52-летним сербским тренером Предрагом Круничем, который работал в Саратове с конца ноября. Начинала же сезон команда под руководством Евгения Пашутина, который в данный момент тренирует «Локомотив-Кубань».

Потерпев шесть поражений подряд, «Автодор» занимает в Единой лиге ВТБ предпоследнее 12-е место с 4 победами послей 15 матчей. 9 февраля саратовцы сыграют на выезде с польским клубом «Зелена-Гура».