ЦСКА проиграл лидеру Евролиги «Андадолу Эфес», прервав 5-матчевую победную серию Турецкий клуб одержал 20 побед в 23 встречах.

Матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА – «Анадолу Эфес» завершился со счетом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).

Разыгрывающий гостей Шейн Ларкин набрал 23 очка. В составе ЦСКА самым результативным стал Майк Джеймс, на счету которого 20 очков.

«Анадолу Эфес» лидирует в турнирной таблице Евролиги, выиграв 20 матчей из 23. Победная серия турецкого клуба длится 8 матчей.

Поражение отбросило ЦСКА со второго места на четвертое. У армейцев 16 побед. Столько же у мадридского «Реала» и «Барселоны», но испанские команды пока еще свои матчи 23-го тура не сыграли.

6 февраля ЦСКА встретится в гостях с греческим «Олимпиакосом», а «Анадолу Эфес» примет литовский «Жальгирис».