ЦСКА проиграл лидеру Евролиги «Андадолу Эфес», прервав 5-матчевую победную серию

Матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА – «Анадолу Эфес» завершился со счетом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).
Разыгрывающий гостей Шейн Ларкин набрал 23 очка. В составе ЦСКА самым результативным стал Майк Джеймс, на счету которого 20 очков.
«Анадолу Эфес» лидирует в турнирной таблице Евролиги, выиграв 20 матчей из 23. Победная серия турецкого клуба длится 8 матчей.
Поражение отбросило ЦСКА со второго места на четвертое. У армейцев 16 побед. Столько же у мадридского «Реала» и «Барселоны», но испанские команды пока еще свои матчи 23-го тура не сыграли.
6 февраля ЦСКА встретится в гостях с греческим «Олимпиакосом», а «Анадолу Эфес» примет литовский «Жальгирис».
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