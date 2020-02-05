Димитрис Итудис: Поздравляю «Эфес», он совершенно заслуженно обыграл ЦСКА ЦСКА потерпел поражение в матче лидеров Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против турецкого «Анадолу Эфес».

«Игра получилась такой, как мы и ожидали. В начале нам не хватало уверенности в защите. Во второй и третьей четвертях мы стали обороняться лучше, да и в четвертой хорошо работали на своей половине, вынуждали соперников ошибаться. Результат мог оказаться в пользу как одной, так и другой команды. Поздравляю «Эфес», соперники победили абсолютно заслуженно», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, вчера матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА – «Анадолу Эфес» завершился со счетом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).

В составе хозяев самым результативным игроком стал Майк Джеймс, на счету которого 20 очков.

«Анадолу Эфес» лидирует в турнирной таблице Евролиги, выиграв 20 матчей из 23. Победная серия турецкого клуба составляет 8 матчей.

Поражение отбросило ЦСКА со второго места на четвертое. У армейцев 16 побед при семи поражениях. 6 февраля ЦСКА встретится в гостях с греческим «Олимпиакосом», а «Анадолу Эфес» примет литовский «Жальгирис».