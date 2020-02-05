Римас Куртинайтис – о матче с «Маккаби»: С Уилбекиным будет одна игра, без нет – другая «Химки» сыграют в гостях с «Маккаби» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».

«У «Маккаби» такие же проблемы с травмами, как у нас, однако это всегда серьезный соперник, и мы знаем, как тяжело обыграть эту команду на их площадке, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Многое будет зависеть от того, каким составом они выйдут: если с (Скотти) Уилбекином, то будет одна игра, если без него, другая.

В этом сезоне «Маккаби» играет достойно и справедливо занимает место в верхней части турнирной таблицы. Они проиграли пару матчей в Евролиге, но это ни о чем не говорит».

Напомним, в первом круге «Химки» победили «Маккаби» у себя на площадке (89:83).

После 22 туров у «Маккаби» 14 побед и пятое место, у «Химок» – девять побед и 11-е место.

Матч «Маккаби» – «Химки» пройдет 5 февраля в Тель-Авиве. Начало игры – 22:05 (мск).