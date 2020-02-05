Жоан Пласа: «Зенит» сможет навязать борьбу «Фенербахче», если будет играть без паники и стресса «Зенит» сыграет дома с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о предстоящем матче с «Фенербахче» в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Последние игры показали, что пока мы не можем выступать на одном уровне на протяжении нескольких матчей подряд, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – И я бы не хотел сейчас искать оправдания в травмах, потому что от них никто не застрахован. Игра будет очень сложной, и нам придется играть без паники, без стресса, без спадов, и тогда мы сможем навязать борьбу».

Отметим, что в первом круге «Зенит» обыграл соперника в Стамбуле (84:81). После 22 туров у «Фенербахче» десять побед и девятое место в турнирной таблице Евролиги. «Зенит» с семью победами идет предпоследним.

Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 5 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).