Тим Абромайтис: Наши два матча с «Фенербахче» будут сильно отличаться друг от друга

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис прокомментировал предстоящий матч с «Фенербахче» в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Конечно, два наших матча будут сильно отличаться друг от друга, потому что «Фенербахче» с момента нашей последней встречи подписал несколько игроков, – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба. – Но нам просто нужно будет показать, чего мы стоим, и если у нас это уже получилось один раз, то почему бы это не повторить?»
Напомним, в первом круге «Зенит» обыграл соперника в Стамбуле (84:81). После 22 туров у «Фенербахче» десять побед и девятое место в турнирной таблице Евролиги. «Зенит» с семью победами идет предпоследним.
Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 5 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).
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