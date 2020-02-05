Эндрю Альбиси: В «Зените» чувствуют силы вернуться на победный путь «Зенит» сыграет дома с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги.

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси прокомментировал матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».

«Мы потерпели три поражения подряд, но чувствуем в себе силы, чтобы вернуться на победный путь, – приводят «Известия» слова 29-летнего француза. – Все игроки сфокусированы на предстоящем матче с «Фенербахче» и хотят показать ту защиту, которая принесла нам успех в недавних играх с «Химками», «Басконией» и «Олимпиакосом».

Да, у нас есть проблемы с составом, но Жоан Пласа всегда подчеркивает, что нельзя концентрироваться на таких вещах».

Отметим, что из-за травмы с «Фенербахче» не сыграют Андрей Зубков, Алекс Ренфро, Остин Холлинз и Матеуш Понитка.

В первом круге «Зенит» обыграл соперника в Стамбуле (84:81). После 22 туров у «Фенербахче» десять побед и девятое место в турнирной таблице Евролиги. «Зенит» с семью победами идет предпоследним.

Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 5 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).