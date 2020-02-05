«Енисей» завершил выступление в Кубке ФИБА Европа Российский клуб не смог пробиться в четвертьфинал турнира.

Красноярский «Енисей» завершил свой еврокубковый путь в нынешнем сезоне. У команды Дражена Анзуловича уже не было шансов пробиться в четвертьфинал Кубка ФИБА Европа, но в заключительном шестом туре второго группового этапа «Енисей» на своей площадке обыграл голландский «Лейден». Итоговый счет – 96:84 (27:19, 20:22, 22:19, 27:24).

Кенийский форвард «Лейдена» Нуни Омот стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко. В составе «Енисея» 28 очков на счету разыгрывающего Дениса Захарова.

Для красноярцев эта победа стала лишь второй в шести матчах второго группового этапа, и «Енисей» финишировал на третьем месте группы L, не попав в четвертьфинал.

«Лейден» занял последнее четвертое место с одной победой, а в плей-офф от группы L пробились два турецких клуба – «Каршияка» (5 побед в 5 играх) и «Бахчешехир Колежи» (3 победы в 5 пяти играх).