Пласа - после поражения от «Фенербахче»: «Зенит» все еще учится Питерцы потерпели очередное поражение в Евролиге.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итоги очередного матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» сегодня заслужил победу. У нас была очень плохая вторая четверть, по ходу которой соперник и создал решающий задел. Иногда он делал это благодаря своему таланту, иногда - за счет наших глупых потерь и сумасшедших бросков. Но мы все еще учимся, и я рад тому, как моя команда отреагировала на отставание во второй половине. У нас слишком много травм, но не хочу сейчас на это жаловаться», - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, вчера баскетболисты «Зенита» уступили на домашнем паркете «Фенербахче». Встреча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги завершилась в пользу гостей – 73:68 (19:15, 22:17, 13:18, 19:18). Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Лео Вестерманн. В его активе 13 очков. Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Зенита» Остин Холлинс, набравший 16 очков.

После этой встречи «Зенит» занимает 17-е место в таблице. Команда из Санкт-Петербурга одержала семь побед и потерпела 16 поражений. Следующий матч »Зенит» проведет в гостях против греческого «Панатинаикоса». Турки поднялись на восьмую строчку (11 побед, 12 поражений). В следующем туре «Фенербахче» примет «Маккаби». Оба матча пройдут 7 февраля.