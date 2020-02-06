Андрей Воронцевич: Надеюсь, что через несколько недель смогу помочь ЦСКА Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

- Со здоровьем все уже гораздо лучше, и динамика восстановления положительная. Идем своим путем к выздоровлению. Хотим восстановиться максимально быстро, но сделать это надо так, чтобы в дальнейшем травма не беспокоила. Надеюсь, что через несколько недель смогу помочь своему клубу, - цитирует Воронцевича «РИА Новости».

Напомним, что Воронцевич получил повреждение связок левого голеностопного сустава в конце января перед встречей Евролиги с испанской «Валенсией».