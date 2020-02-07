ЦСКА проиграл «Олимпиакосу», потерпев второе поражение подряд в Евролиге - Советский спорт
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07 февраля 2020 00:17Баскетбол

ЦСКА проиграл «Олимпиакосу», потерпев второе поражение подряд в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА проиграли «Олимпиакосу» в гостевом матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 59:72 (15:20, 19:13, 4:21, 21:18).

Самым результативным в составе греческой команды стал Костас Папаниколау, набравший 19 очков, у армейцев 20 очков на счету Майка Джеймса.

После этой игры ЦСКА, потерпевший восьмое поражение в Евролиге, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице, «Олимпиакос», одержавший десятую победу в регулярном чемпионате, занимает 11-е место.

Добавим, что следующий матч ЦСКА проведет 21 февраля на выезде против «Црвены Звезды», а «Олимпиакос» днем ранее на своей площадке примет французский АСВЕЛ.

Евролига
Регулярный чемпионат
24-й тур

«Олимпиакос» – ЦСКА – 72:59 (20:15, 13:19, 21:4, 18:21)

«Олимпиакос»: Папаниколау (19 очков + 7 подборов + 5 перехватов), Рубит (13), Пол (11), Милутинов (11 + 12 подборов), Болдуин (8) – старт; Кониарис (5), Эллис (3 + 7 подборов), Везенков (2), Николаидис (0)

ЦСКА: Джеймс (20 + 7 подборов), Курбанов (3), Фойгтманн (3), Хайнс (3), Сент-Рос (2) – старт; Хиллиард (11), Боломбой (7), Куфос (4), Стрелниекс (3), Бэйкер (3), Хэкетт (0)

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