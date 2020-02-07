Димитрис Итудис: Оправданий нет, мы должны закрыть рот, смотреть видео и работать Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (59:72) в выездном матче 24-го тура Евролиги.

- Поздравляю «Олимпиакос», они верили в себя, старались, заслужили победу. Как мы часто говорим в спорте, мало – это много. У нас было не так много времени на подготовку во время двойной недели, и мы не смогли сменить чип.

Оправданий нет. Мы должны закрыть рот, смотреть видео и работать. Еще раз, отдам должное соперникам. У нас есть много игроков, которым знакома радость побед, у которых есть титулы. Но сегодня мы показали худший индекс полезности в истории. Мы изменимся. Мы сделаем это. Вы знаете имя нашего клуба. Вы знаете меня, - передает слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что после этой игры ЦСКА, потерпевший восьмое поражение в Евролиге, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Следующий матч ЦСКА проведет 21 февраля на выезде против «Црвены Звезды».