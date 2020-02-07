Жоан Пласа: «Пао» тоже проиграл, поэтому сыграет с удвоенной энергией «Зенит» сыграет в Афинах в 24-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о предстоящем матче с «Панатинаикосом» в 24-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Пао» проиграл в предыдущем матче тоже, поэтому будет играть с удвоенной энергией, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – У соперника есть отличный распасовщик, отличный тренер, прекрасный состав и домашние трибуны, но мы хотим показать все, что умеем».

Напомним, в среду в предыдущем туре «Зенит» проиграл дома «Фенербахче» (68:73), а «Панатинаикос» – «Црвене Звезде» (73:78).

После 23 туров «Зенит» идет на предпоследнем месте, а «Панатинаикос» – шестым.

Матч «Панатинаикос» – «Зенит» пройдет 7 февраля в Афинах. Начало игры – 22:30 (мск).