Ховард Сент-Рос – о поражении от «Олимпиакоса»: Мы часто не находили понимания ЦСКА потерпел второе подряд поражение в Евролиге.

Форвард ЦСКА Ховард Сент-Рос высказался о причинах поражения от «Олимпиакоса» (59:72) в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы часто не находили понимания, – приводит News.ru слова Сент-Роса. – Соперник проделал хорошую работу. В этот раз у них получалось практически все: и работа в нападении, и в защите, и, что важно, они сумели забить много трехочковых бросков. Они показали отличный баскетбол».

Отметим, что для ЦСКА это поражение стало вторым за неделю в Евролиге. Во вторник действующие чемпионы проиграли дома лидеру регулярного чемпионата – «Анадолу Эфесу» (80:82).