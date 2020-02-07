Римас Куртинайтис – о матче с «Црвеной Звездой»: Надо играть до последнего бойца, деваться некуда

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о предстоящем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».
«У нас улучшились дела в плане защиты, желания, старания и энергии, но остались проблемы с решениями в концовках, когда в ряде матчей мы выбирали самые ненужные варианты продолжения атак, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Самая большая проблема – травмы, так как практически каждый матч мы теряем по игроку. Надо играть до последнего бойца, деваться некуда».
Отметим, что «Химки» проиграли семь из последних восьми матчей в Евролиге и занимают 12-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» идет десятой.
Матч «Химки» – «Црвена Звезда» пройдет 7 февраля на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).
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