«Химки» обыграли «Црвену Звезду», прервав серию из трех поражений

Матч 24-го тура регулярного чемпионата «Химки» – «Црвена Звезда» завершился со счетом 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21).

Лидер подмосковной команды Алексей Швед стал самыми результативным игроком матча, набрав 22 очка и остановившись в шаге от дабл-дабла, сделав 9 результативных передач. У Йонаса Жеребко – 19 очков. В составе сербской команды 20 очков на счету Кевина Пантера.

И у «Химок», и у «Црвены Звезды» по 10 побед в 24 матчах (также, как и у греческого «Олимпиакоса»). По дополнительным показателям белградцы опережают команду Римаса Куртинайтиса и пирейцев, занимая в данный момент 10-е место. «Химки» – 11-е, а «Олимпиакос» – 12-й.

20 февраля «Химки» проведут выездной матч против миланской «Олимпии». «Црвена Звезда» 21 февраля примет московский ЦСКА.

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24-й тур

«Химки» – «Црвена Звезда» – 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)

«Химки»: Швед (22 очка + 9 передач), Букер (13 + 7 подборов), Тимма (6), Зайцев (5), Моня (3) – старт; Жеребко (19 + 8 подборов), Вяльцев (6), Йович (4)

«Црвена Звезда»: Добрич (9), Лазич (7), Браун (6), Симанич (3), Оджо (2) – старт; Пантер (20), Штимац (10), Гист (6), Давидовац (5 + 8 подборов), Перпероглу (2), Ягодич-Куриджа (2), Дженкинс (0)