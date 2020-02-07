Алексей Швед: «Црвена Звезда» – сильный соперник, который всегда играет на максимуме Защитник «Химок» Алексей Швед – о победе над «Црвеной Звездой» в матче Евролиги (78:72).

– Мы одержали важную победу сегодня, и теперь самое главное – продолжать в том же духе, оставаться сконцентрированными на нашей цели выйти в плей-офф. «Црвена Звезда» – сильный соперник, который всегда играет на максимуме. Неважно, дома матч или в гостях. Но мы здорово защищались, хорошо двигали мяч и заслужили победу, – цитирует защитника ТАСС.

Добавим, что Швед стал самыми результативным игроком матча, набрав 22 очка и остановившись в шаге от дабл-дабла, сделав 9 результативных передач.

«Химки» одержали десятую победу в 24 матчах Евролиги и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковная команда в гостях встретится с «Миланом» 20 февраля.