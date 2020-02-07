Римас Куртинайтис: «Химки» перестроились на защитный стиль игры Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» (78:72) в рамках 24-го тура Евролиги.

– Матч получился сложным, обе команды были уставшими. Мы рады, что удалось победить, учитывая тот факт, что у нас много травмированных. Мы провели матч в восемь человек. Я доволен тем, как мы сегодня боролись, старались. Последнее время у нас был спад. До этого мы играли повеселее, покрасивее, и нас порой упрекали, что мы больше сосредотачиваемся на нападении. Но случился спад из-за травм и усталости, теперь нападение в нашей игре не доминирует, как раньше. Мы перестроились на защитный стиль игры. Старания и желания у нас достаточно. Несмотря ни на что, в сегодняшнем матче мы проявили характер, – цитирует Куртинайтиса «РИА Новости».

«Химки» одержали десятую победу в 24 матчах Евролиги и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковная команда в гостях встретится с «Миланом» 20 февраля.