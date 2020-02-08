«Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги, потерпев третье поражение кряду Встреча прошла в Греции.

Баскетболисты «Зенита» в гостях уступили «Панатинаикосу». Встреча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги завершилась в пользу хозяев – 96:81 (30:11, 16:29, 25:20, 25:21).

В составе греческой команды самым результативным стал американский форвард Дешон Томас, набравший 27 очков. У питерцев лучшим стал мексиканский нападающий Густаво Айон (21).

«Зенит» потерпел третье поражение кряду и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет дома против испанской «Альбы». Греки поднялись на шестую строчку. В следующем туре «Панатинаикос» примет «Барселону».