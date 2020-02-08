Жоан Пласа: «Зенит» отвратительно провел начало игры с «Панатинаикосом»

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итоги матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (81:96).
«У нас было отвратительное начало, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Мы проиграли на подборах, «Пао» не позволил нам набрать свои традиционные цифры на отскоках в нападении. А еще у нас было 20 потерь, мы бросили на 15 меньше штрафных, да и процент попаданий оставлял желать лучшего. Нам нужно понять, почему мы так плохо начинаем матчи, но я рад, что мы сумели отреагировать на такое слабое начало».
Отметим, что первую четверть «Зенит» проиграл со счетом 11:30, однако сумел сократить отставание, завершив в свою пользу вторую со счетом 29:16.
«Зенит» потерпел 17-е поражение подряд и остается на предпоследнем месте в турнирной таблице.
В 25-м туре 20 февраля «Зенит» сыграет дома с «Альбой».
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