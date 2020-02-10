Швед не сыграет за сборную России в февральских матчах отбора к Евробаскету-2021 Сбор начнется 16 февраля.

Официальный сайт российской федерации баскетбола объявил об изменениях в составе национальной сборной на игры отборочного этапа Евробаскета 2021 года с Италией (20 февраля) и Северной Македонией (23 февраля).

Отмечается, что команде не помогут три защитника, а именно Алексей Швед и Вячеслав Зайцев (оба – «Химки»), а также Дмитрий Хвостов («Зенит»). Вместо них были вызваны три игрока «Нижнего Новгорода» – защитника Ивана Стребкова и форвардов Павла Антипова и Антона Астапковича.

Итоговый список выглядит следующим:

Защитники – Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Максим Григорьев («ПАРМА»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»;

Форварды – Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Владислав Трушкин («Зенит»), центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («ПАРМА»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС), Павел Антипов («Нижний Новгород»)

Напомним, что всего в отборочном этапе примят участие 28 команд, по четыре сборных в группе. Все команды сыграют по шесть матчей. Сборная России оказалась в группе B. Ее соперниками станут Северной Македонии, Эстонии и Италии.

В финальный турнир выходят команды, занявшие первые три места. Итальянцы уже обеспечили себе выход, как одна из стран-хозяек турнира.