Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля Спортсмен с дочерью Джанной погибли 26 января.

Похороны легендарного баскетболиста Кобе Брайанта и его 13-летней дочери состоялись 7 февраля.

Как сообщает The Los Angeles Times, спортсмен и Джанна были похоронены в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар, Калифорния.

Панихида по погибшим состоится на домашней арене «Лейкерс», «Стейплс-центре», 24 февраля.

Напомним, утром 26 января Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с командой пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

Брайанту был 41 год.