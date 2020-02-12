«Зенит» уволил Пласу Испанский тренер работал в клубе из Санкт-Петербурга с декабря 2018 года.

Баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе 56-летнего испанского тренера Жоана Пласы. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Бывший тренер мадридского «Реала», «Бетиса», «Жальгириса» и «Уникахи» работал с «Зенитом» с декабря 2018 года. В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял четвертое место в Единой лиге ВТБ.

В данный момент «Зенит» занимает лишь 11-ю строчку и находится вне зоны плей-офф, выиграв лишь 6 матчей из 10 и потерпев 4 четыре поражения в 4 последних встречах. 10 февраля команда Пласы проиграла в гостях «Локомотиву-Кубань» со счетом 70:78.

Что касается Евролиги, то после 24 туров «Зенит» находится на предпоследней 17-й позиции с 7 победами.

Следующий матч питерцы проведут в рамках Единой лиги ВТБ 14 февраля в гостях у «Пармы».