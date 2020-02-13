Источник: Паскуаль подпишет контракт с «Зенитом» и будет зарабатывать 40 тысяч евро в месяц Вчера клуб из Санкт-Петербурга расстался с Пласой.

Новым главным тренером БК «Зенит» может стать 47-летний испанец Хавьер Паскуаль. «Известия» сообщают, что в понедельник 17 февраля бывший тренер «Барселоны» и «Панатинаикоса» придет в Санкт-Петербург и подпишет контракт до конца сезона-2019/20.

«Паскуаль очень хотел вернуться в Евролигу в этом сезоне, поэтому предложение от «Зенита» он принял с большим воодушевлением, – сообщает источник близкий к переговорному процессу. – Он считает, что нынешний состав «Зенита» вполне способен показывать гораздо более высокие результаты и он со своей стороны сделает все возможное для вывода клуба из кризиса. Контракт будет подписан до конца сезона, но в случае успешных результатов обе стороны будут заинтересованы в продолжении сотрудничества».

Также сообщается, что Паскуаль будет зарабатывать в «Зените» около 40 тысяч евро в месяц. В 2010 году тренер привел «Барселону» к победе в Евролиге, а с 2016 по 2018 годы работал в «Панатинаикосе», дважды выиграв чемпионат Греции.

Вчера 12 февраля «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе 56-летнего испанского тренера Жоана Пласы. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

В данный момент «Зенит» занимает лишь 11-ю строчку и находится вне зоны плей-офф, выиграв лишь 6 матчей из 10 и потерпев 4 четыре поражения в 4 последних встречах. 10 февраля команда Пласы проиграла в гостях «Локомотиву-Кубань» со счетом 70:78.

Что касается Евролиги, то после 24 туров «Зенит» находится на предпоследней 17-й позиции с 7 победами.

Следующий матч питерцы проведут в рамках Единой лиги ВТБ 14 февраля в гостях у «Пармы».