Хэкетт продлил контракт с ЦСКА Итальянский защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт продлил контракт с российским клубом на два года.

Как сообщает пресс-служба московской команды, соглашение с 32-летним защитником будет действовать до 2022 года.

- С тех пор, как я приехал в Москву в августе 2018-го, я успел увидеть и понять, что значит – быть частью семьи ЦСКА. Высочайший уровень организации и культура побед – это лишь немногие из особых факторов, которые превращают клуб в один из лучших в мире. Я и моя семья невероятно признательны и счастливы, что мы сможем называть московский ЦСКА своим домом на протяжении еще многих лет, - прокомментировал подписание контракта Хэкетт.

Добавим, что в текущем сезоне защитник установил личный рекорд результативности в Евролиге, набрав 28 очков в калининградской встрече с «Олимпией» из Милана.