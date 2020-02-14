«Зенит» обыграл «Парму» в первом матче после увольнения Пласы, прервав серию из четырех поражений Питерской командой руководил Сергей Вознюк, работавший в штабе при испанском тренере.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» – «Зенмт» завершился со счетом 82:84 (20:21, 23:21, 20:23, 19:19).

В составе хозяев Максим Григорьев набрал 16 очков. У «Зенита» 15 очков на счету Остина Холлинса, а Уилл Томас оформил дабл-дабл – 12 очков и 10 подборов.

Напомним, что 12 февраля «Зенит» расстался с испанским тренером Жоаном Пласой, который работал с командой из Санкт-Петербурга с декабря 2018 года. СМИ публиковали информацию о том, что новым главным тренером «Зенита» может стать другой испанский специалист Хавьер Паскуаль, ранее работавший с «Барселоной» и «Панатинаикосом».

Прервав серию из четырех поражений, «Зенит» поднялся с девятого на шестое место. У клуба из Санкт-Петербурга – 7 побед в 17 матчах.

«Парма» с такими же показателями занимает седьмую строчку, уступая «Зениту» по разнице мячей. Поражение прервало 4-матчевую победную серию пермского клуба.

1 марта «Парма» примет «Зелену-Гуру», а «Зенит» 8 марта сыграет в гостях с «Енисеем».