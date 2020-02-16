«Звезды мира» в овертайме обыграли «Звезд России» в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбольное шоу состоялось в Москве.

В столице России на арене «Динамо» состоялся четвертый Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Команда «Звезды мира» под руководством тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса» в овертайме обыграла команду «Звезды России» под началом Евгения Пашутина («Локомотив-Кубань»). Итоговый счет – 164:162 (37:38, 45:41, 28:35, 37:33, 17:15).

Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей Швед («Химки), набравший 42 очка при 7 подборах и 4 результативных передачах. Его товарищ по команде Никита Курбанов (ЦСКА) собрал коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач.

У победителей больше всего очков набрал Майк Джеймс (ЦСКА). Также в активе американца 9 результативных передач и 7 подборов.

Единая лига ВТБ

Матч всех звезд

«Звезды России» – «Звезды Мира» – 162:164 ОТ (38:37, 41:45, 35:28, 33:37, 15:17)

«Звезды России»: Швед (42 + 7 подборов), Курбанов (25 + 10 подборов + 5 передач), Боломбой (21 + 6 подборов + 9 передач + 3 перехвата), Д.Кулагин (9 + 6 передач), Антонов (8 + 13 подборов + 5 передач) – старт; Фридзон (23), Трушкин (19 + 6 подборов), Хвостов (8 + 10 передач), Захаров (4), Григорьев (3), Астапкович, Моня (оба – 0), Забелин (не играл).

«Звезды мира»: Джеймс (34 + 7 подборов + 9 передач), Жеребко (20 + 6 подборов), Кузминскас (14), Хайнс (8 + 7 подборов), Смит (4 + 7 подборов + 5 передач) – старт; Макколлум (23 + 4 перехвата), Виналес (22), Хилл (15), Юшкевичюс (12 + 4 перехвата), Ристич (6 + 8 подборов), Миркович (6), Айон (0).