Эмбиид назвал прошедший «Матч звезд» лучшим в истории Команда Джеймса одержала победу над командой Адетокумбо в Чикаго.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что прошедший «Матч звезд» НБА стал лучшим в истории лиги.

Команда Эмбиида проиграла соперникам во главе с Леброном Джеймсом в минувшие выходные со счетом 155:157, однако спортсмен назвал эту игру лучшей в истории.

«Обидное поражение. Тем не менее, думаю, что это лучший «Матч звезд». Все сражались до конца, я получил удовольствие», - приводит слова спортсмена SportsCenter.

Эмбиид отметил, что «звездный уик-энд» вышел отличным. Самым ценным игроком признан Кавай Леонард из «Клипперс». Он получил награду имени Коби Брайанта, недавно погибшего в авиакатастрофе.