Андрей Кириленко: Думаю, Швед не сыграет против Италии и Северной Македонии Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что Алексей Швед не сыграет в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы против команд Италии и Северной Македонии.

- Очень сложная игра будет с Италией. Это серьезный соперник, но и Северная Македония не подарок. Думаю, Швед не сыграет. Мы который год находимся в подвешенном состоянии, но я перестал обращать внимание на это. Задача у нас одна - выигрывать каждую игру и попадать на чемпионат Европы, - цитирует Кириленко ТАСС.

Добавим, что на групповом этапе российская команда сыграет со сборными Северной Македонии, Италии и Эстонии. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в четырех странах, из каждой группы выйдут по три команды.