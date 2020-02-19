Известен состав сборной России на отборочный матч чемпионата Европы против Италии Игра состоится в Неаполе завтра 20 февраля.

Официальный сайт Российской федерации баскетбола опубликовал список из 15 игроков мужской национальной команды, которые отправились в Италию на отборочный матч чемпионата Европы.

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма», Пермь), Денис Захаров («Енисей», Красноярск), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Григорий Мотовилов (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Андрей Сопин (МБА, Москва), Иван Стребков («Нижний Новгород»),

Форварды: Павел Антипов, Антон Астапкович (оба — «Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65», Южно-Сахалинск), Евгений Валиев («Парма»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»),

Форвард «Автодора» Никита Михайловский в Неаполь не полетел. Баскетболист не тренировался из-за дополнительного медобследования и возвращается в расположение саратовского клуба.

Отборочный матч чемпионата Европы 2021 года Италия – Россия состоится в Неаполе завтра 20 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени.