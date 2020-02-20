Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч с Италией Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Базаревичем назвал заявку на матч квалификации Евробаскета-2021 с Италией.

В заявку российской команды вошли защитники Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все - «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба - «Нижний Новгород»), Денис Захаров («Енисей»), Андрей Сопин (МБА), форварды Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Парма»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань») и Артем Клименко (УНИКС). Добавим, что встреча состоится в четверг в Неаполе и начнется в 22:30 по московскому времени.