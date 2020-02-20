Хавьер Паскуаль: Игроки «Зенита» выглядели так, словно мы лузеры

В первой встрече под руководством испанца Хавьера Паскуаля «Зенит» на своей площадке уступил «Альбе» со счетом 81:83 в 25-м туре Евролиге. Питерцы долго вели по ходу встречи, но в заключительной четверти позволили гостям из Германии вырваться впереди.
«Мы выглядели так, словно мы лузеры, – цитирует пресс-конференцию тренера «Р-Спорт». – Я сказал игрокам в раздевалке, что не понял того, что они показали в четвертой четверти. Ужасная ментальность, играли, как неудачники. Я пока знаком с игроками всего три дня, но уверен, что дальше будет лучше. Нам нужно улучшать игру дома, при своих болельщиках. Пока мы не на своем уровне».
Паскуаль в 2010 году стал победителем Евролиги, тренируя «Барселону». Ранее с клубом из Санкт-Петербурга работал другой испанский тренер Жоан Пласа.
«Зенит» находится в таблице Евролиги на предпоследней 17-й строчке, выиграв лишь 7 встреч из 25. Проигрышная серия команды длится 4 матча.
27 февраля «Зенит» примет другой немецкий клуб «Баварию».
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