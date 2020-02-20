Хавьер Паскуаль: Игроки «Зенита» выглядели так, словно мы лузеры Новый главный тренер клуба из Санкт-Петербурга прокомментировал поражение от берлинской «Альбы».

В первой встрече под руководством испанца Хавьера Паскуаля «Зенит» на своей площадке уступил «Альбе» со счетом 81:83 в 25-м туре Евролиге. Питерцы долго вели по ходу встречи, но в заключительной четверти позволили гостям из Германии вырваться впереди.

«Мы выглядели так, словно мы лузеры, – цитирует пресс-конференцию тренера «Р-Спорт». – Я сказал игрокам в раздевалке, что не понял того, что они показали в четвертой четверти. Ужасная ментальность, играли, как неудачники. Я пока знаком с игроками всего три дня, но уверен, что дальше будет лучше. Нам нужно улучшать игру дома, при своих болельщиках. Пока мы не на своем уровне».

Паскуаль в 2010 году стал победителем Евролиги, тренируя «Барселону». Ранее с клубом из Санкт-Петербурга работал другой испанский тренер Жоан Пласа.

«Зенит» находится в таблице Евролиги на предпоследней 17-й строчке, выиграв лишь 7 встреч из 25. Проигрышная серия команды длится 4 матча.

27 февраля «Зенит» примет другой немецкий клуб «Баварию».