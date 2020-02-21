Сборная России проиграла команде Италии в первом матче отбора на чемпионат Европы

В первом матче 4-го отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу сборная Италии обыграла команду России со счетом 83:64 (26:24, 15:9, 21:18, 21:13). Итальянцы и россияне выступают в группе B.
Форвард итальянцев Джампаоло Риччи набрал 19 очков, а в активе разыгрывающего защитника Марко Списсу дабл-дабл – 10 очков и 10 передач.
В составе команды Сергея Базаревича самым результативным стал атакующий защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков.
В другом матче группы B сборная Северной Македонии на своей площадке уступила команде Эстонии со счетом 72:81.
Итальянской сборной гарантирована путевка в финальную часть турнира, поскольку в сентябре 2021 года Италия будет принимать Евробаскет вместе с Чехией, Грузией и Германией. Таким образом, в финальную часть чемпионата Европы от группы B выйдут две лучше команды, кроме «Скуадры Адзурры».
23 февраля сборная России сыграет в Перми с командой Северной Македонии, а эстонцы в Таллинне примут итальянцев.
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет 20.02.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав Черышев оставил «летучим мышам» шансы (видео) «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов громила «Валенсию» со счетом 4:0, но вышедший на замену хавбек российской сборной отыграл один гол и сохранил для испанцев шансы на выход в четвертьфинал. 20.02.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья Казань – первая звезда Востока. «Ак Барс» досрочно первенствовал в Восточной конференции Самые яркие эпизоды игрового дня – в обзоре от «Советского спорта». 18.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Кокорин вышел в старте, «Сочи» выиграл второй матч подряд Сочинский клуб в товарищеской встрече переиграл казахстанскую «Астану». 20.02.2020 19:03 Футбол Зибрак Артем Знарка не задушишь, не убьешь. Как «Спартак» победил «Ак Барс» В самом интересном матче хоккейного четверга «Спартак», трижды уступая в счете «Ак Барсу», победил 6:3 и максимально приблизился к «Динамо» в первом круге плей-офф. 20.02.2020 23:14 Хоккей Домрачев Владислав «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья