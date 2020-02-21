Сборная России проиграла команде Италии в первом матче отбора на чемпионат Европы Встреча состоялась в Неаполе.

В первом матче 4-го отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу сборная Италии обыграла команду России со счетом 83:64 (26:24, 15:9, 21:18, 21:13). Итальянцы и россияне выступают в группе B.

Форвард итальянцев Джампаоло Риччи набрал 19 очков, а в активе разыгрывающего защитника Марко Списсу дабл-дабл – 10 очков и 10 передач.

В составе команды Сергея Базаревича самым результативным стал атакующий защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков.

В другом матче группы B сборная Северной Македонии на своей площадке уступила команде Эстонии со счетом 72:81.

Итальянской сборной гарантирована путевка в финальную часть турнира, поскольку в сентябре 2021 года Италия будет принимать Евробаскет вместе с Чехией, Грузией и Германией. Таким образом, в финальную часть чемпионата Европы от группы B выйдут две лучше команды, кроме «Скуадры Адзурры».

23 февраля сборная России сыграет в Перми с командой Северной Македонии, а эстонцы в Таллинне примут итальянцев.