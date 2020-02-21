«Химки» обыграли «Олимпию Милан» - Советский спорт
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21 февраля 2020 02:00БаскетболШарафудинов Виктор

«Химки» обыграли «Олимпию Милан»

Матч Евролиги состоялся в Италии.

В 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпия Милан» на своей площадке уступила российским «Химкам» со счетом 69:78 (16:21, 22:18, 13:20, 18:19).

Атакующий защитник подмосковной команды Алексей Швед набрал 18 очков, а в активе центрового Йонаса Жеребко дабл-дабл – 16 очков и 12 подборов. В составе итальянского клуба 18 очков набрал Серхио Родригес.

«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 25 матчах.

«Олимпия Милан» идет на 11-й позиции с таким же количеством выигрышей, но уступая по дополнительным показателям «Химкам», «Олимпиакосу» и «Фенербахче».

28 февраля команда Римаса Куртинайтиса примет дома французский «Виллербан», а «Олимпия Милан» сыграет в гостях с «Жальгирисом».

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