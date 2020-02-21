Римас Куртинайтис: «Химки» были хороши и контролировали ход матча с «Олимпией Милан»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отметил важность победы над «Олимпией Милан» в Евролиге.
«Очень важная победа. Ценность этой победы удваивается, ведь мы сравнялись с «Миланом» по показателям, к тому же имеем над ним два выигрыша. Сегодня мы были хороши и контролировали ход всего матча, хотя начало третьей четверти было неважным. Нам вовремя удалось вернуться, вновь получить преимущество и сохранить его до конца», - цитирует пресс-служба клуба тренера.
Напомним, в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпия Милан» на своей площадке уступила «Химкам» со счетом 69:78 (16:21, 22:18, 13:20, 18:19).
Защитник подмосковной команды Алексей Швед набрал 18 очков, в активе центрового Йонаса Жеребко дабл-дабл – 16 очков и 12 подборов. В составе итальянского клуба 18 очков набрал Серхио Родригес.
«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 25 матчах. «Олимпия Милан» идет на 11-й позиции с таким же количеством выигрышей, но уступая по дополнительным показателям «Химкам», «Олимпиакосу» и «Фенербахче».
28 февраля команда Куртинайтиса примет дома французский «Виллербан», а «Олимпия Милан» сыграет в гостях с «Жальгирисом».
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