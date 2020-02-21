Йонас Жеребко: Матч против «Олимпии Милан» был для «Химок» важнейшим в сезоне Подмосковный клуб одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Баскетболист «Химок» Йонас Жеребко поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Возможно, для нас это был самый важным матч сезона. Знали, что будет тяжело, потому что у «Милана» хорошая команда с хорошими игроками. Матч получился отличным, нам удалось сохранить самообладание и одержать победу. Мы показали, что можем играть против лучших команд», - цитирует пресс-служба клуба Жеребко.

Напомним, в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпия Милан» на своей площадке уступила «Химкам» со счетом 69:78 (16:21, 22:18, 13:20, 18:19).

Защитник подмосковной команды Алексей Швед набрал 18 очков, в активе Жеребко дабл-дабл – 16 очков и 12 подборов. В составе итальянского клуба 18 очков набрал Серхио Родригес.

«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 25 матчах. «Олимпия Милан» идет на 11-й позиции с таким же количеством выигрышей, но уступая по дополнительным показателям «Химкам», «Олимпиакосу» и «Фенербахче».

28 февраля команда Римаса Куртинайтиса примет дома французский «Виллербан», а «Олимпия Милан» сыграет в гостях с «Жальгирисом».