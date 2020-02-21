Алексей Швед: Против «Олимпии Милан» «Химки» бились до конца и оставались одним целым Подмосковный клуб одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Защитник «Химок» Алексей Швед уверен, что после победы над «Олимпией Милан» шансы его команды на выход в плей-офф Евролиги заметно улучшились.

«В Милане всегда тяжело играть, у них много болельщиков, а также очень хорошая команда и отличный тренер. Очень рады, что обыграли «Милан». Бились до конца, оставались одним целым и сыграли хорошо. Наши шансы на плей-офф улучшились. Надеюсь, нам удастся отдохнуть и подготовиться к следующему матчу», - цитирует Шведа официальный сайт клуба.

Напомним, в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпия Милан» на своей площадке уступила «Химкам» со счетом 69:78 (16:21, 22:18, 13:20, 18:19).

Швед набрал 18 очков, в активе Йонаса Жеребко дабл-дабл – 16 очков и 12 подборов. В составе итальянского клуба 18 очков набрал Серхио Родригес.

«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 25 матчах. «Олимпия Милан» идет на 11-й позиции с таким же количеством выигрышей, но уступая по дополнительным показателям «Химкам», «Олимпиакосу» и «Фенербахче».

28 февраля команда Римаса Куртинайтиса примет дома французский «Виллербан», а «Олимпия Милан» сыграет в гостях с «Жальгирисом».