ЦСКА в гостях обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге - Советский спорт
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21 февраля 2020 23:14БаскетболКорегин Владислав

ЦСКА в гостях обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Црвеной Звездой» в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 81:86 (17:16, 20:20, 16:24, 28:26).

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 29 очков. У соперников лучшим по этому показателю стал американец Билли Бэрон (15).

Отметим, что ЦСКА победил в Евролиге впервые с 30 января. С 17 победами команда идет четвертой в турнирной таблице. «Црвена Звезда» располагается на 12-й строчке.

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