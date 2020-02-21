ЦСКА в гостях обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге Баскетболисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Црвеной Звездой» в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 81:86 (17:16, 20:20, 16:24, 28:26).

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 29 очков. У соперников лучшим по этому показателю стал американец Билли Бэрон (15).

Отметим, что ЦСКА победил в Евролиге впервые с 30 января. С 17 победами команда идет четвертой в турнирной таблице. «Црвена Звезда» располагается на 12-й строчке.

В следующем туре москвичи сыграют дома против «Барселоны», а сербы отправятся в гости к «Басконии»