Сборная России обыграла команду Македонии во втором матче отбора на Евробаскет-2021 Встреча состоялась в Перми.

Во втором туре 4-го отборочного этапа чемпионата Европы по баскетболу сборная России обыграла команду Македонии со счетом 77:67 (19:20, 19:16, 19:17, 20:14).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник россиян Виталий Фридзон. На счету баскетболиста «Локомотива-Кубани» 23 очка. В составе гостей по 14 очков набрали Шейн Уиттингтон и Андрей Магдевски.

Напомним, что 20 февраля команда Сергея Базаревича стартовала в отборочном турнире с поражения в Неаполе от сборной Италии (64:83).

Македония в первом туре проиграла дома эстонцам (72:81). В эти минуты в Таллинне проходит матч Эстония – Италия.

Итальянской сборной гарантирована путевка в финальную часть турнира, поскольку в сентябре 2021 года Италия будет принимать Евробаскет вместе с Чехией, Грузией и Германией. Таким образом, в финальную часть чемпионата Европы от группы B выйдут две лучше команды, кроме «Скуадры Адзурры».

Следующие матчи отборочного турнира состоятся 27 ноября. Россия сыграет в гостях с Эстонией, а Италия примет Македонию.