Чемпионат Италии приостановлен из-за вспышки коронавируса На сегодняшний день от заболевания погибло более 2000 человек.

Федерация баскетбола Италии объявила о приостановке матчей из-за вспышки коронавируса.

Отмечается, что руководство организации хочет обсудить ситуацию с министерством спорта, после чего будет сделано официальное заявление. Об этом заявил глава федерации Джанни Петруччи журналистам Sportando.

Напомним, впервые вирус был обнаружен в Китае, после чего начал распространяться по всему миру.