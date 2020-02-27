«Зенит» проиграл «Баварии» и опустился на последнее место в Евролиге Матч состоялся в Санкт-Петербурге

В 26-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» на своей площадке уступил мюнхенской «Баварии». Итоговый счет 68:77 (20:19, 16:21, 18:20, 14:17). Клуб из Санкт-Петербурга продлил проигрышную серию в турнире до пяти матчей.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Грег Монро, набравший 26 очков. У форварда «Зенита» Остина Холлинса 18 очков.

«Бавария» поднялась на предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, а «Зенит» опустился на последнее 18-е. У мюнхенцев 8 побед в 26 матчах, у клуба из Санкт-Петербурга – 7.

3 марта «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА. 4 марта «Бавария» примет «Басконию».