«Барселона» на последних секундах вырвала победу у ЦСКА

ЦСКА на своей площадке проиграл «Барселоне» со счетом 80:82 (15:18, 25:19, 20:26, 20:19). Победу испанскому клубу принес точный бросок Николы Маротича за 4 десятые секунды до финальной сирены.
Все тот же Миротич и стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка. У ЦСКА 17 очков на счету Даэниел Хэккета.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице с серией из 7 побед. Всего каталонцы выиграли 20 матчей из 26.
ЦСКА идет на пятой позиции, одержав 17 побед. В трех из четырех последних матчей Евролиги армейцы потерпели поражения.
3 марта ЦСКА примет «Зенит». «Барселона» 4-го числа сыграет в гостях с берлинской «Альбой».
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