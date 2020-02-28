Димитрис Итудис: Исход матче с «Барселоной» мог быть другим, все решили детали Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от каталонцев в Евролиге.

В 26-м туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА уступил «Барселоне» со счетом 80:82. Исход встречи решил точный бросок Николы Миротича за четыре десятые секунды до финального свистка.

Вот как прокомментировал драматичное поражение главный тренер армейцев Димитрис Итудис:

«В такой игре исход мог быть и другим, все решили небольшие детали, – цитирует греческого специалиста официальный сайт ЦСКА. – Поздравляю «Барселону». После неудачного старта мы смогли восстановить статус-кво, мы вели 40:31 во второй четверти, но неудачно защищались против пик-н-попов, пропустили шесть быстрых очков и ушли на перерыв с не таким хорошим настроением. Они начали вторую половину сильнее, но мы сумели перехватить лидерство. На финише мы сравняли счет важным броском, а они смогли забросить победный мяч.

Сегодня была отличная атмосфера на арене, жаль, что мы не смогли отблагодарить болельщиков победой. При этом у меня нет претензий к тому, как сражалась команда».

ЦСКА идет на пятой позиции, одержав 17 побед и 26 встречах. В трех из четырех последних матчей Евролиги армейцы потерпели поражения.

3 марта команда Итудиса примет «Зенит».