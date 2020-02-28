«Химки» обыграли «Асвел» в домашнем матче Евролиги

Матч 26-го тура Евролиги «Химки» – «Асвел» завершился в пользу хозяев со счетом 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18).
Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, набравший 24 очка. В сегодняшнем матче разыгрывающий «Химок» преодолел планку в 500 набранных очков в Евролиге. Лидером турнира по данному показателю является игрок ЦСКА Майк Джеймс, набравший за 26 игр 545 очков. Шведу для того, чтобы набрать 510 очков, потребовалось 24 игры.
После 26 туров химчане идут на восьмом месте, одержав 12 побед, а французы идут на 16-й позиции с восемью выигрышами в основное время и одной победой в овертайме.
3 марта «Химки» сыграют в гостях против «Жальгириса», а «Асвел» в тот же день примет «Валенсию».
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