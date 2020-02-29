Римас Куртинайтис: «Химкам» нужны домашние победы, хотя мы хотим побеждать и в гостях Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о победе команды в матче 26-го тура Евролиги над «Асвелом» (108:79).

- Отличная игра и очень важная победа, потому что в турнирной таблице многие команды имеют одинаковые показатели. Нам нужны домашние победы, хотя мы хотим побеждать и в гостях. Команда проделала отличную работу, как в плане энергии, так и в плане самоотдачи в защите. Также мы хорошо боролись на подборе, с чем имели проблемы в предыдущих матчах.

Честно говоря, ожидал от «Виллербана» большего, но это их проблемы. Мы смотрим на нашу команду, и для нас самое главное сохранять солидность и спокойно доводить матчи до конца, а не так, как было в начале сезона, когда мы легко создавали задел в 15-17 очков, а затем побеждали с разницей в три-четыре очка, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем туре «Химки» 3 марта сыграют в гостях против «Жальгириса».