Алексей Швед – о победе над «Асвелом»: Пример того, как выигрывать матчи Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу команды в матче 26-го тура Евролиги над «Асвелом» (108:79).

- Мы провели отличный матч. Хорошо сыграли в первой половине, хотя в третьей четверти соперник действовать жестче, но мы продолжали гнуть свою линию. Играли в свое нападение, хорошо защищались и, в целом, добились хорошего результата. Хорошо отзащищались и остановили большое число их бросков. Нужно играть подобным образом каждый раз, это пример того, как выигрывать матчи, - приводит слова Шведа пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем туре «Химки» 3 марта сыграют в гостях против «Жальгириса».